46 إصابة جديدة بالكوليرا في لبنان
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46 إصابة جديدة بالكوليرا في لبنان

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العرب اليوم - 46 إصابة جديدة بالكوليرا في لبنان

وزارة الصحة اللبنانية
بيروت_ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في البلاد خلال الـ 48 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 89 حالة.

كما سجلت الوزارة حالة وفاة جديدة بمرض الكوليرا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3 حالات منذ ظهور الوباء في البلاد في 5 أكتوبر الجاري.

وارتفع عدد المناطق التي ظهر بها الوباء إلى 14 بؤرة في مناطق عكار والمنية الضنية وبعلبك وكسروان بالشمال اللبناني.

على صعيد متصل، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض عن إطلاق منصة موحدة سيتم اعتمادها على مستوى وطني لجمع جهود مراكز الرعاية الصحية الأولية والجمعيات الأهلية والمنظمات الأممية التي تعمل على مواجهة وباء الكوليرا، كما مجمل المعلومات عن الوباء، وذلك بالتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث في مقر الحكومة اللبنانية والصليب الأحمر.

 

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46 إصابة جديدة بالكوليرا في لبنان 46 إصابة جديدة بالكوليرا في لبنان



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