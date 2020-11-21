ماكرون يؤكد لقاح كورونا سيتوفر قبل نهاية 2020 وسيحصل عليه الجميع

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، خلال مشاركته بقمة مجموعة دولة العشرين، أن اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19"، سيكون متوفرًا قبل نهاية العام الجاري وأعرب ماكرون، خلال كلمته بالقمة التي عقدت افتراضيًا عن شكره الرئاسة السعودية لقمة العشرين التي تستضيفها هذا العام، مشددًا على أن دول مجموعة العشرين مطالبة بزيادة الاستثمار في أنظمة الصحة، وفق قناة العربية وأوضح الرئيس الفرنسي أن منصة مجموعة العشرين خصصت أموالًا لشراء جرعات للقاح كورونا وتعهد ماكرون بضمان وصول اللقاح لجميع الدول خصوصًا الفقيرة منها.