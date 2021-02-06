تبدأ وزارة الصحة العمانية، غدا الأحد، تطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع ضمن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد – 19) باستخدام لقاح "أسترازينيكا - أوكسفورد".وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن الحملة تستهدف فى هذه الفترة فئة "كبار السن" ممن يبلغون 65 عامًا فما فوق فى جميع محافظات السلطنة بغض النظر عمّا إذا كانوا "أصحاء" أو "يعانون من أى أمراض مُزمنة" على أن يتم تلقى اللقاح فى مراكز التحصين المُعلن عنها فى المحافظات.

وجاء اختيار الفئة المستهدفة استنادًا إلى عدة عوامل منها التقييم المستمر للوضع الوبائى العالمى والمحلى فى ظل وجود سلالات جديدة متحوِّرة سريعة الانتشار ودراسة المسح الوطنى الاستقصائى المصلى ودراسة التحليل السّكانى التى أجريت فى السلطنة للوقوف على العوامل المؤثرة فى الخطورة والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد إضافة إلى محدودية موارد التصنيع والتوريد بالكميات المطلوبة ضمن إطار زمنى محدد والتوصيات الصادرة من الوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية.

ويعمل لقاح "أسترازينيكا - أوكسفورد" بطريقة النواقل الفيروسية بحيث يتم استخدام الفيروس الغدّى المُعدّل كناقل آمن للجينات التى تقوم بإنتاج البروتين الشوكى لفيروس مرض كوفيد-19 مما يُحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة وخلايا مناعية تستخدم من قِبل الجسم لاحقًا فى التعرُّف على فيروس مرض كوفيد-19 عند التعرُّض له ومقاومته.

وسيكون هناك فاصل زمنى يصل من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع بين الجرعتين الأولى والثانية عند أخذ اللقاح ويبدأ مفعول اللقاح بعد 7 إلى 14 يومًا من أخذ الجرعة الثانية.

وتتراوح الأعراض المُصاحبة لأخذ اللقاح بين الألم الموضعى موقع الإبرة والاحمرار والتورم وبين الشعور بالحمى، والغثيان وآلام المفاصل والإعياء العام وهذا يدل على بدء استجابة الجهاز المناعى للجسم للقاح، ولم تُسجّل أعراض جانبية جسيمة أثناء مرحلة التجارب السريرية وقد تختلف هذه الأعراض باختلاف اللقاح المُستخدم واختلاف ردات فعل الأجسام المختلفة تجاهها.

وتسلّمت سلطنة عمان السبت الماضى ١٠٠ ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا - أوكسفورد" المُضاد لفيروس ‎كورونا مُقدمة من جمهورية الهند وهو من إنتاج المعهد الهندى للأمصال واللقاحات ‏ويُعد من أكبر مصانع اللقاحات فى العالم.