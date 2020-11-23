هولندا تسجل 5214 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 490 ألفاً

سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 54 حالة وفاة و 5214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 8945 حالة وفاة و490017 إصابة.