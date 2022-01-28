وزير الصحة الإيراني يعلن دخول بلاده موجة سادسة من جائحة كورونا

أعلن وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي دخول إيران موجة سادسة من جائحة كورونا، رغم كل التدابير والجهود التي يبذلها القطاع الصحي لتفادي ذلك ولم يذكر وزير الصحة إجراءات الوزارة أو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا للتعامل مع موجة كورونا السادسة، لكنه قال، إن "نصيحتنا للناس هي استخدام الكمامة بشكل صحيح واتباع الإجراءات الصحية وتلقي التطعيم، خاصة الجرعة الثالثة".