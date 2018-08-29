اعراض مرض السكر عديدة منها فقدان الوزن والعطش الزائد



مرض السكرى من أكثر الأمراض المنتشرة، وهى من الأمراض التى يعانى فيها الشخص من ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم، لأن انتاج الجسم للأنسولين غير كافِ، وهناك أعراض لمرض السكرى مثل: كثرة التبول، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض مرض السكر، بحسب موقع "Healthline".

مرض السكرى عندما تصبح مستويات السكر فى الدم مرتفعة بشكل غير طبيعى، وتشمل أعراض مرض السكر الأكثر شيوعاً ما يلى :

- العطش الزائد.

- الشعور بالجوع الزائد.

- التعب المفرط.

- زيادة التبول خاصة ليلاً.

- عدم وضوح الرؤية.

يمكن أن تختلف الأعراض من شخص إلى آخر، وتعتمد الأعراض على نوع مرض السكرى الذى تعانى منه.