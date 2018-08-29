اعراض مرض السكر عديدة منها فقدان الوزن والعطش الزائد

مرض السكرى من أكثر الأمراض المنتشرة، وهى من الأمراض التى يعانى فيها الشخص من ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم، لأن انتاج الجسم للأنسولين غير كافِ، وهناك أعراض لمرض السكرى مثل: كثرة التبول، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض مرض السكر، بحسب موقع "Healthline".
مرض السكرى عندما تصبح مستويات السكر فى الدم مرتفعة بشكل غير طبيعى، وتشمل أعراض مرض السكر الأكثر شيوعاً ما يلى :
- العطش الزائد.
- الشعور بالجوع الزائد.
- التعب المفرط.
- زيادة التبول خاصة ليلاً.
- عدم وضوح الرؤية.
يمكن أن تختلف الأعراض من شخص إلى آخر، وتعتمد الأعراض على نوع مرض السكرى الذى تعانى منه.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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