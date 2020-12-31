207.822 إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 207,822 حالةً وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة أربعة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 669 حالةً.