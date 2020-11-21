إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 12 مليونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حاجز الـ12 مليون حالة، وسط توقعات بتفشي أكبر للوباء في البلاد وأظهرت بيانات نشرتها "نيويورك تايمز" أن عدد مصابي كورونا في أمريكا تجاوز 12 مليون حالة، بزيادة نحو مليون حالة في أقل من أسبوع وبحسب التقارير، تجاوز المعدل الأسبوعي للإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المليون، بينما يقترب متوسط الإصابات اليومية من 200 ألف حالة جديدة يوميا

في وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية عن احتمالية تأخر توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب بعض الإجراءات التقنية في سياق آخر، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الأدوية الكبرى بأنها كانت تريد أن يخسر في انتخابات الرئاسة، ولم تعلن عن نجاح أبحاثها بشأن لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل الانتخابات بشكل متعمد وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن "شركات الأدوية الكبرى أطلقت حملة دعائية سلبية بملايين الدولارات ضد حملتي الانتخابية التي فزت فيها على فكرة. ونحن سنحدد الحقيقة في هذا الشأن".