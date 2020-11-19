الإمارات تسجل 1153 إصابة بكورونا وشفاء 932 حالة
آخر تحديث GMT20:49:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الإمارات تسجل 1153 إصابة بكورونا وشفاء 932 حالة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الإمارات تسجل 1153 إصابة بكورونا وشفاء 932 حالة

فيروس كورونا
أبوظبي - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 120,041 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أسهم في الكشف عن 1,153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 155,254 حالة، مشيرة إلى وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 544 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع وكشفت عن شفاء 932 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 146,469 حالة.

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإمارات تسجل 1153 إصابة بكورونا وشفاء 932 حالة الإمارات تسجل 1153 إصابة بكورونا وشفاء 932 حالة



أخبار ذات صلة

GMT 19:44 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

روسيا تسجل 23610 إصابات جديدة بكورونا
العرب اليوم - روسيا تسجل 23610 إصابات جديدة بكورونا

GMT 19:42 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

121360 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
العرب اليوم - 121360 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

GMT 19:39 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 2800 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 2800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 19:37 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

بلجيكا تسجل 5182 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - بلجيكا تسجل 5182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 19:35 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

تسجيل 9 وفيات و 541 إصابة جديدة بـكورونا في ليبيا
العرب اليوم - تسجيل 9 وفيات و 541 إصابة جديدة بـكورونا في ليبيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:47 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الإطلالات لارتداء النجمات أزياء باللون الأحمر
العرب اليوم - أبرز الإطلالات لارتداء النجمات أزياء باللون الأحمر

GMT 18:27 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

طائرات "بوينغ 737 ماكس" تستعد للتحليق من جديد بعد تحديثات البرامج والأنظمة والتدريب
العرب اليوم - طائرات "بوينغ 737 ماكس" تستعد للتحليق من جديد بعد تحديثات البرامج والأنظمة والتدريب

GMT 02:35 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

نقدم مجموعة أفكار ديكور لتنسيق طاولات غرف المعيشة
العرب اليوم - نقدم مجموعة أفكار ديكور لتنسيق طاولات غرف المعيشة

GMT 12:55 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

الملك سلمان ومسؤولون سعوديون يهنئون رئيس غانا على "الولاية الثالثة"
العرب اليوم - الملك سلمان ومسؤولون سعوديون يهنئون رئيس غانا على "الولاية الثالثة"

GMT 17:14 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

نساء مصر تدشن "هوانم صاحبة الجلالة" على "واتسآب" لاستعادة الأمجاد
العرب اليوم - نساء مصر تدشن "هوانم صاحبة الجلالة" على "واتسآب" لاستعادة الأمجاد

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 13:05 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهمية تغيير زيت فرامل السيارة وخطورة تجاهله
العرب اليوم - تعرف على أهمية تغيير زيت فرامل السيارة وخطورة تجاهله

GMT 02:43 2020 الأحد ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

مطار أبوظبي الدولي يستعد لإطلاق نظام "السفر الذكي" الجديد
العرب اليوم - مطار أبوظبي الدولي يستعد لإطلاق نظام "السفر الذكي" الجديد

GMT 01:33 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

منظومة للذكاء الصناعي ترفع كفاءة التطبيقات الإلكترونية
العرب اليوم - منظومة للذكاء الصناعي ترفع كفاءة التطبيقات الإلكترونية

GMT 01:27 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

جوجل تطلق تحديثا جديدا لكاميرا هواتفها Google Pixel القديمة
العرب اليوم - جوجل تطلق تحديثا جديدا لكاميرا هواتفها Google Pixel القديمة

GMT 00:48 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 سيارات آمنة في العالم تُوفّر الكثير مِن المزايا والخيارات
العرب اليوم - أفضل 5 سيارات آمنة في العالم تُوفّر الكثير مِن المزايا والخيارات

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 17:53 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

"نيسان" تقاضي كارلوس غصن وتطلب 95 مليون دولار كتعويض عن الضرر
العرب اليوم - "نيسان" تقاضي كارلوس غصن وتطلب 95 مليون دولار كتعويض عن الضرر

GMT 05:48 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

روسيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة مناخ القطب الشمالي في فبراير 2021
العرب اليوم - روسيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة مناخ القطب الشمالي في فبراير 2021

GMT 18:29 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

إل جي تقدم شاشة الألعاب الجديدة
العرب اليوم - إل جي تقدم شاشة الألعاب الجديدة

GMT 02:21 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على الوجهات السياحية والمتنزهات في "عسير" السعودية
العرب اليوم - تعرف على الوجهات السياحية والمتنزهات في "عسير" السعودية

GMT 04:24 2020 السبت ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

3 شركات سيارات تسيطر على السوق الأوروبية خلال 2020
العرب اليوم - 3 شركات سيارات تسيطر على السوق الأوروبية خلال 2020

GMT 19:46 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

"غوغل" تدافع عن عيب تقني خطير ظهر في هاتفها "بيكسل 5"
العرب اليوم - "غوغل" تدافع عن عيب تقني خطير ظهر في هاتفها "بيكسل 5"

GMT 18:35 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

كاميرا جديدة لعشاق الصور البانورامية 360 درجة مقاومة للماء وبحجم "الجيب"
العرب اليوم - كاميرا جديدة لعشاق الصور البانورامية 360 درجة مقاومة للماء وبحجم "الجيب"

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab