قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إنه من المتوقع أن يكون اللقاح الفعال ضد فيروس كورونا جاهزا قبل نهاية سنة 2020، وأضاف آيت الطالب، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب الإثنين، أن المغرب يباشر اتصالات مكثفة ودائمة للحصول على اللقاح، علما أن المملكة وقعت اتفاقيتي شراكة وتعاون مع مختبر سينوفارم الصيني الذي يتولى تصنيع اللقاح.

و ذكر أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى التعبئة والجاهزية والاستباقية في تدبير المرحلة الحالية، انكبت الوزارة الصحة، مؤخرا، على اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة بشكل استباقي لتعميم تلقيح واعد ضد فيروس كورونا بكافة ربوع المملكة وتأمين مخزون كاف منه.