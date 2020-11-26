الجزائر تسجل 20 حالة وفاة و1025 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة

سجلت الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 78025 حالة وأوضح بيان صحفي صادر عن اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أنها سجلت 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 2329 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 50712 حالة بعد تسجيل 642 حالة إضافية خلال نفس الفترة.