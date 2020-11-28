إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات 166502 حالةً

سجلت الإمارات 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية وأشارت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 166502، وارتفاع عدد المتوفين إلى 569.