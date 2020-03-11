منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباء عالميا

قالت منظمة الصحة العالمية إنها "قلقة للغاية" لسرعة تفشي وباء كوفيد-19 وعدم مكافحته بما يكفي. وأضافت أنه يمكن تصنيفه وباء عالميا. وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي "قلقون للغاية من مستويات الانتشار، ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة). لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء". وأوضح أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين، معربا عن قلق المنظمة لسرعة تفشي الوباء، وعدم مكافحته بما يكفي.

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