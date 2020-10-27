رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ووصفه بأنه خطوة شجاعة، مطالباً بمغادرة كل المقاتلين الأجانب البلاد خلال 90 يوماً بما يتماشى مع الاتفاق.وأضاف ، الذي وصل إلى نيودلهي وهي أول محطة في جولته الآسيوية، أن من المهم أن تساند كل الأطراف المعنية نجاح المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة. وقال في بيان «نشيد بالقيادات الليبية من الجانبين لاتخاذ تلك الخطوة الشجاعة».وكتب وزير الخارجية الأميركي على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ونشيد بالقادة الليبيين لكونهم وضعوا مصلحة بلادهم أولاً». وأضاف: «على جميع الأطراف الالتزام بهذا الاتفاق، وعلى جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا».وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز أعلنت الجمعة، أن طرفي الصراع في ليبيا قد وقعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار، كما أعرب بومبيو عن تأييده لانتقال السلطة في ليبيا إلى سلطات تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات، داعياً إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية.