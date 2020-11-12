أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن لبنان سيكون بين الدول الأولى التي ستستفيد من لقاح "فايزر" لدى اعتماده المتوقع قريبا، وفي مقابلة تلفزيونية له الاثنين، قال حسن: "بالتنسيق مع وزير المال غازي وزني، تم تأمين المراسلات الضرورية لتحويل الدفعة الأولى من كلفة اللقاح، بعدما كان التواصل المسبق الذي أجراه مع "فايزر" قبل أسبوعين أدى إلى حجز كمية من اللقاح لـ15 في المئة من اللبنانيين، ولو لم يحصل ذلك لكان لبنان أضاع هذه الفرصة".

وقال: "وزارة الصحة العامة حجزت كذلك من منصة "كوفاكس" (التجمع العالمي للقاحات كورونا) كمية إضافية من اللقاح المنتظر لعشرين في المئة من اللبنانيين، وتم تحويل مبلغ أربعة ملايين و367 ألف دولار لذلك".وأعلن حسن أن ثمة بشرى إضافية للبنانيين تتصل بتسلم لبنان من دولة قطر هذا الأسبوع مستشفيين ميدانيين مخصصين لعلاج مصابي كورونا، سعة كل منهما 500 سرير وسيتم وضعهما في مدينتي طرابلس وصور.

من جهة أخرى اقترب عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان من المئة ألف حالة، في وقت تسعى السلطات لاحتواء موجة قاسية من الوباء عبر خطة إغلاق شاملة تستمر 15 يوما.وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي عن تسجيل 1119 إصابة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 95355 حالة.كما أفادت الوزارة بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 732.وأشارت إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 831، من بينها 305 في العناية المركزة، 134 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.ومن المرتقب أن يشهد لبنان بدءا من الخميس المقبل إغلاقا تاما لمدة 15 يوما كمرحلة أولية، كما ستتخذ إجراءات أمنية صارمة منعا للتجول باستثناء العناصر الأمنية والطواقم الطبية وعمال المؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين.

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