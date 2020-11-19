العراق يسجل 2374 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 529226 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11834, فيما سُجلت 2314 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 457490 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 59902, منهم 361 يرقدون في العناية المركزة.