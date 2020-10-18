مستشار الرئيس المصري يؤكد ان وضع كورونا في مصر أفضل من الدول الأخرى

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الوضع فى مصر بالنسبة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطمئن، مقارنة بالدول الأخرى، معلقا: "أفضل كثيرا".وأضاف عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الوضع فى مصر يختلف كثيرا عن الشهور السابقة، متابعا: "نحن نتابع كل التطورات والوضع حاليا لدينا أفضل من الدول الأخرى، وكل المعلومات التى نراها من كل المصادر التى نتواصل معها يشير إلى أن هناك 4 لقاحات دخلوا المرحلة النهائية ونستبشر خير فى خروجهم للنور".

وأشار مستشار الرئيس، إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تستغرق وقتا طويلا، لاسيما وأن عدد الأشخاص الذى تجرى عليهم الأبحاث كبير، وذلك لمعرفة نجاح المصل من عدمه".وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، أن هناك مصادر تؤكد أن المصل ضد فيروس كورونا سيخرج بنهاية العام، متابعا: "حتى لو تم إنتاج اللقاح هياخد وقت علشان يستخدم على أعداد كبيرة من الناس".

وطرح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، 3 نقاط هامة تتعلق بالموجة الثانية لفيروس كورونا، قائلا: "الأولى تتعلق بالعام الدراسى والذى يتطلب ضرورة الالتزام بالإجراءت الاحترازية للوقاية من الفيروس، والثانية تتعلق بفصل الشتاء الذى بصدد الدخول فيه، خاصة وأن كثيرا من أعراض الأنفلونزا الموسمية تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن أن يحدث نوع من الخلط مع كورنا فى هذه الفترة".واستكمل: "النقطة الثالثة تتعلق بموضوع السفر، والحقيقة الدولة تتخذ إجراءات جيدة لعدم انتشار فيروس كورونا فى هذا الجانب، ولكن يجب الاحتياط والالتزام بالإجراءات لعدم نشر الفيروس والوقاية منه".وأوضح أن مصر لا تزال فى نهاية الموجة الأولى من فيروس كورونا، وهى بحاجة إلى عمل كبير من الإعلام لنشر الوعى، بجانب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لعدم نشر الفيروس.