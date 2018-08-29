الطهى على الفحم يرفع خطر الوفاة بأمراض القلب



نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة حيث أفادت أن الطهى على الفحم والخشب قد يرفع خطر التعرض للموت بسبب أمراض القلب.



ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون الفحم لأغراض الطهى قد يكونون أكثر عرضة بنسبة 12% للوفاة بسبب نوبة قلبية أو قصور في القلب أو سكتة دماغية.

وأوضح الباحثون من جامعة أوكسفورد أن هذا الخطر يزداد بنسبة 3% لكل عشرة أعوام يقضيها شخص ما فى الطبخ بانتظام على نار الفحم.

ويشير البحث إلى الدراسة الأخيرة التى أكدت أن شواء اللحوم يطلق مواد كيميائية سامة ترتبط بسرطان الجلد والرئة والمثانة.

ولتأكيد نتائج الدرسة، أجرى العلماء من جامعة أكسفورد بحث حول الأشخاص فى الصين، ووجدوا أن أكثر من نصفهم يستخدم الفحم لطهى الطعام فى مرحلة ما من حياتهم.

وتابع الباحثون أنه كلما استخدم شخص ما الخشب أو الفحم لطهى الطعام فى المنزل، زادت احتمالية موته قبل الأوان بسبب أمراض القلب.

ويرتفع الخطر بنسبة 3% كل 10 سنوات، ويزيد خطر الموت المبكر بنسبة 12% لدى الأشخاص الذين يطهون على الوقود المحترق لمدة 30 سنة أو أكثر.

وعلى الرغم من أن الوقود الخشبى الصلب أقل شيوعًا فى الدول الغربية، إلا أن الطهى على الفحم مرة واحدة فى الأسبوع قد يكون كافيًا لإلحاق الضرر بالصحة، حسبما تشير الدراسة.

لكن يبدو أنه يمكن عكس التأثير الضار للفحم إذا استخدم الناس مواقد الغاز أو الكهرباء فى أقرب وقت ممكن.

جاءت نتائج هذا البحث فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب 2018 فى ميونيخ.