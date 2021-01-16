الكشف عن أول إصابة بكورونا المتحورة في الدنمارك

أعلن معهد المصول الحكومي الدنماركي اليوم السبت، عن تسجيل أول إصابة بسلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد في الدنمارك.وأوضح المعهد أن السلالة المعروفة باسم B.1.351/501Y، والتي تم اكتشافها للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، تتميز بالقدرة الفائقة على الانتقال من شخص إلى شخص.