إيطاليا تسجل 475 وفاة و16310 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها سجلت 475 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 477 حالة الجمعة، و16310 إصابات مقابل 16146 إصابة.وسجلت إيطاليا 81800 وفاة بالفيروس منذ ظهوره في فبراير، في ثاني أكبر حصيلة بأوروبا والسادسة عالميا.

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت إصابات بلغ عددها 2.3 مليون حالة منذ ذلك الوقت.من ناحية أخرى، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا اليوم السبت إن بلاده ستعلق استقبال الرحلات الجوية من البرازيل، بسبب وجود سلالة جديدة من الفيروس.وأضاف على "فيسبوك" أن أي شخص مر بالبرازيل في آخر 14 يوما يمنع أيضا من دخول إيطاليا في حين سيطلب من الوافدين من البرازيل إجراء فحص الكشف عن الفيروس.