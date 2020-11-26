العراق تسجل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العراق 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 544679 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12125 فيما تم تسجيل 2322 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 474376 حالة شفاء.