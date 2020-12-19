الولايات المتحدة تسجل 403,359 إصابة مؤكدة و 2,756 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 403,359 إصابة مؤكدة و 2,756 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 17,391,270 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 312,636 حالة وفاة.