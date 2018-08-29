النساء اللاتى يعشن بالقرب من الحدائق أقل عرضة لسرطان الثدى

توصلت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون أسبان إلى أن النساء اللواتي يعشن بالقرب من المساحات المفتوحة الخضراء أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد الباحثون أن النساء اللواتي يعشن بجوار الحدائق العامة أقل إجهاداً مما يحميهن من المرض الخبيث.
ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون ، من معهد برشلونة للصحة العالمية ، بتحليل بيانات 1129 امرأة مصابات بسرطان الثدي و 1619 امرأة غير مصابة بالمرض في 10 مقاطعات بإسبانيا بين عامي 2008 و 2013.
وقاموا بتقييم المساحات الخضراء أو الأراضي الزراعية في نطاق 500 متر من منازل النساء.
ووجدت الدراسة الإسبانية أنه كلما اقتربت امرأة من الخضرة والهواء الطلق ، كلما انخفضت احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.
ومع ذلك ، تشير النتائج إلى أن العيش داخل 500 م من المزارع يرفع خطر تعرض المرأة لسرطان الثدى ، وهو ما قد يعزى إلى المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة.
ومن الجدير بالذكر أن واحدة من كل ثماني نساء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة تصاب بسرطان الثدي في مرحلة ما من حياتهن.
ونشرت النتائج في المجلة الدولية للصحة العامة والصحة البيئية.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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