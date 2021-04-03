تسجيل أكبر ارتفاع للإصابات بكورونا في العالم منذ 17كانون الثاني/ يناير

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم، ما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 يناير 2021.