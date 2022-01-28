قال وزير الصحة الألماني إن التزايد الحاد في إصابات كورونا في ألمانيا المدفوع بمتحور "أوميكرون" ما زال تحت السيطرة، على الرغم من أرقام العدوى القياسية الجديدة وزادت أعداد الحالات الناتجة عن المتحور شديد العدوى في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي بشكل حاد في مرحلة متأخرة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى في المنطقة.