منظمة الصحة العالمية تعلن أن 5% من وفيات العالم نتيجة المشروبات الكحولية

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن المشروبات الكحولية مسؤولة عن 5% من إجمالي عدد الوفيات في العالم.
وأفادت المنظمة في تقرير، نشرته الجمعة، أن كثيرًا من تلك الوفيات جاء نتيجة حوادث مرورية أو الانتحار تحت تأثير الكحول.
وأضافت أن نسبة كبيرة أيضًا من الوفيات تأتي نتيجة مشكلات في الهضم وأمراض القلب والسرطان التي تسفر عنها الكحوليات.
وذكرت المنظمة، في التقرير الدوري الذي تنشره كل أربعة أعوام، أنه تم تسجيل نحو ثلاثة ملايين وفاة خلال عام 2016، لأسباب تتعلق بتناول تلك المشروبات.
وقال تيدروس أدانوم غبريسوس، مدير عام المنظمة: "يعاني الكثير من الأشخاص وعائلاتهم ومجتمعاتهم عواقب الاستخدام الضار للكحول من خلال العنف والإصابات ومشاكل الصحة العقلية والأمراض مثل السرطان والسكتة الدماغية".
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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