منظمة الصحة العالمية تعلن أن 5 من وفيات العالم نتيجة المشروبات الكحولية
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منظمة الصحة العالمية تعلن أن 5% من وفيات العالم نتيجة المشروبات الكحولية

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العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تعلن أن 5% من وفيات العالم نتيجة المشروبات الكحولية

المشروبات الكحولية
لندن _ العرب اليوم

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن المشروبات الكحولية مسؤولة عن 5% من إجمالي عدد الوفيات في العالم.

وأفادت المنظمة في تقرير، نشرته الجمعة، أن كثيرًا من تلك الوفيات جاء نتيجة حوادث مرورية أو الانتحار تحت تأثير الكحول.

وأضافت أن نسبة كبيرة أيضًا من الوفيات تأتي نتيجة مشكلات في الهضم وأمراض القلب والسرطان التي تسفر عنها الكحوليات.

وذكرت المنظمة، في التقرير الدوري الذي تنشره كل أربعة أعوام، أنه تم تسجيل نحو ثلاثة ملايين وفاة خلال عام 2016، لأسباب تتعلق بتناول تلك المشروبات.

وقال تيدروس أدانوم غبريسوس، مدير عام المنظمة: "يعاني الكثير من الأشخاص وعائلاتهم ومجتمعاتهم عواقب الاستخدام الضار للكحول من خلال العنف والإصابات ومشاكل الصحة العقلية والأمراض مثل السرطان والسكتة الدماغية".

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منظمة الصحة العالمية تعلن أن 5 من وفيات العالم نتيجة المشروبات الكحولية منظمة الصحة العالمية تعلن أن 5 من وفيات العالم نتيجة المشروبات الكحولية



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