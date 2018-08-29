

عظام الساق من بين أقوى العظام في جسم الإنسان وتشمل الساق ، وعظم الفخذ، وتعد عظام الساق ثاني أكبر عظم موجود في الجسم بعد عظم الفخذ.

تتكون عظام الساق السفلية من عظمتين: هما الظنبوب والشظية، وهما يعملان على دعم معظم الوزن ، وهو جزء مهم يقع بين مفصل الركبة ومفصل الكاحل.

يقع الظنبوب وفقا للموقع المعرفى" knowyourbody" في الجزء الأمامي من الساق السفلى، والظنبوب هو العظم الرئيسى الذى يشكل الساق ويتوسع في الأطراف البعيدة فى مفصل الكاحل والركبة على التوالى.

الظنبوب هو ثانى أكبر عظم فى الجسم بسبب وظيفته في تحمل الوزن، يتكون عمود القصبة من ثلاثة أسطح "خلفية وأمامية وجانبية"، كالأتى :

السطح الخلفى : هى المنطقة التي تم تمييزها بواسطة عظمة التلال ويبدأ من العضلة الصلبة.السطح الأمامي : التى تشكل السطح الأمامى للساق الحدود الجانبية : ويسمى أيضا باسم الحدود بين العظام وهى مرتبطة بالغشاء بين العظام الذي يربط أجزاء العظام بالظنبوب.