عظام الساق من بين أقوى العظام في جسم الإنسان وتشمل الساق ، وعظم الفخذ، وتعد عظام الساق ثاني أكبر عظم موجود في الجسم بعد عظم الفخذ.
تتكون عظام الساق السفلية من عظمتين: هما الظنبوب والشظية، وهما يعملان على دعم معظم الوزن ، وهو جزء مهم يقع بين مفصل الركبة ومفصل الكاحل.
يقع الظنبوب وفقا للموقع المعرفى" knowyourbody" في الجزء الأمامي من الساق السفلى، والظنبوب هو العظم الرئيسى الذى يشكل الساق ويتوسع في الأطراف البعيدة فى مفصل الكاحل والركبة على التوالى.
الظنبوب هو ثانى أكبر عظم فى الجسم بسبب وظيفته في تحمل الوزن، يتكون عمود القصبة من ثلاثة أسطح "خلفية وأمامية وجانبية"، كالأتى :
السطح الخلفى : هى المنطقة التي تم تمييزها بواسطة عظمة التلال ويبدأ من العضلة الصلبة.السطح الأمامي : التى تشكل السطح الأمامى للساق الحدود الجانبية : ويسمى أيضا باسم الحدود بين العظام وهى مرتبطة بالغشاء بين العظام الذي يربط أجزاء العظام بالظنبوب.
GMT 19:43 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسالتجاعيد لا تشير فقط "للشيخوخة" قد تكون علامة على مرض خطير
GMT 19:40 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطساضرار احتباس البول عند النساء أبرزها التهابات المسالك البولية
GMT 19:37 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطساستخدم الزنجبيل والليمون والبابونج لعلاج آلام المعدة
GMT 19:34 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسالنوم أقل من 6 ساعات يوميا يسبب تصلب الشرايين
GMT 19:31 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطساعراض مرض السكر عديدة منها فقدان الوزن والعطش الزائد
ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
أرسل تعليقك