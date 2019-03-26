أسباب لا تتوقعها تسبب جفاف الفم أهمها أدوية احتقان الأنف

كثير من الأشخاص عندما يشعرون بجفاف الفم كثيراً يلقون اللوم على عدم شرب المزيد من المياه أو مرض السكر من النوع 2، وهذا أمر صحيح لكن ليس لكل الناس، حيث إن هناك العديد من الأسباب الخفية التى تسبب هذا الجفاف.



وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن 4 أسباب تسبب جفاف الفم، وتشمل:

التوازن الهرمونى



جفاف الفم أمر طبيعي إذا كنت لا تشرب المياه بشكل كافى أو تشعر بالتوتر أو القلق، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التنفس عن طريق الفم، والذي يسبب تبخر اللعاب بسرعة كبيرة.

ومع ذلك، فإن جفاف الفم المستمر يؤثر على واحد من كل خمسة من السكان، ويمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة، منها اضطراب التوازن الهرمونى خاصة خلال سن اليأس لأنه فى هذا الوقت يحدث جفاف فى الأغشية المخاطية.

أدوية احتقان الأنف



أدوية احتقان الأنف أو الفم تعمل عن طريق تقلص الأوعية الدموية في الأغشية المخاطية، والحد من الالتهابات وتخفيف التنفس.

وأوضح الباحثون أن التأثير غير المباشر لهذا العمل هو تقليل السوائل من الدورة الدموية التى تدخل تجويف الأنف، وعلى المدى القصير يحدث ارتياح، ولكن عند استخدامها على المدى الطويل، يمكن أن تسبب جفاف الأنف والفم.

الإفراط في تناول القهوة



استهلاك كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تؤدي إلى الجفاف، حيث أن الكافيين مدر للبول، وهذا يعني أنه يجعلك تتبول بشكل متكرر أكثر من الطبيعى لذلك يحدث جفاف في الفم.

مرض السكر



ارتفاع مستويات السكر في الدم الناجم عن مرض السكري غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم، وكذلك التعب وفقدان الوزن، وتشمل الأعراض الأخرى هى الحاجة إلى التبول، وهذا يرجع إلى فقدان الكلى القدرة على إعادة امتصاص السوائل.

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