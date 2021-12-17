قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـأوميكرون
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قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـ"أوميكرون"

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العرب اليوم - قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـ"أوميكرون"

متحور فيروس كورونا "أوميكرون"
الدوحه - العرب اليوم

 أعلنت قطر يوم الجمعة تسجيل أول 4 حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها كانت لقطريين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج وأشارت الوزارة إلى أن المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى، مشيرة إلى أن المصابين سيستمرون في الحجر الصحي إلى أن يتم شفاؤهم وتظهر نتائج الفحوصات التي تجرى لهم سلبية ولفتت وزارة الصحة العامة إلى أن ثلاثة من الأفراد الأربعة المصابين بمتحور "أوميكرون" كانوا قد تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين من لقاح كوفيد-19 وقد مر على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر، بينما كانت حالة واحدة من الحالات الأربع لشخص لم يتلق التطعيم.

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قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـأوميكرون قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـأوميكرون



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