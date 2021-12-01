الإمارات تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون
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الإمارات تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

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العرب اليوم - الإمارات تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

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أبوظبي - العرب اليوم

أعلنت الإمارات عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون من فيروس كورونا، لسيدة إفريقية قادمة من بلد إفريقي مرورا بدولة عربية.

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الإمارات تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون الإمارات تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون



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