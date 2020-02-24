أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الاثنين، إرسال فريق طبي إلى إحدى الفنادق بالخرطوم للتقصي عن وجود 8 أجانب قدموا من الصين يشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.