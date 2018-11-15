ابتكار جديد يُعالج الجروح ولا يخلف ندوبا

ابتكرت مجموعة من علماء الصين هلاما "جل" يعتمد على البروتين الحريري، الذي يمكنه علاج الجروح دون أن يترك ندوبا.

وتفيد مجلة "Biomaterial Science"، بأن العلماء استخدموا في دراستهم مادة سيريسين الموجودة في ألياف الحرير، وعرّضوها بعد استخراجها من هذه الألياف إلى ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وعملية تقسية لربط سلسلة البروتين فيها.

وحصل العلماء بنتيجة هذه العملية على هلام "جل" يلتحم جيدا بالخلايا وينمو من دون أن يسبب رد فعل مناعي للجسم، كما يمنع حدوث الالتهابات، ويحفز نمو أوعية دموية جديدة. كما أن هذا الهلام ينظم عمل خلايا الجلد بحيث لا تنمو في المكان المتضرر ندوب، بل جلد جديد. ولهذا الهلام خصائص أخرى، منها أنه يمنع وصول البكتريا إلى الجرح، وهو ما يفسر سرعة شفائه.

إضافة لهذا، فإن للبروتينات الموجودة في الحرير نشاط حيوي طبيعي، وهذا بحسب العلماء، يعود إلى أن تركيب الأحماض الأمينية في الحرير شبيه بتركيب الأحماض الأمينية لجلد الإنسان.

وأعلن العلماء أن هذا الابتكار هو الأكثر فعالية في علاج الجروح، ومنع ظهور الندوب، لذلك يأملون بأن يستخدم هذا الهلام في مجال الطب على نطاق واسع بعد الانتهاء من تحديد خصائصه.