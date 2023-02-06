وزير الصحة التركي يُصرح ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1651 والجرحى إلى 11119 شخصًا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1651 والجرحى إلى 11119 شخصا.

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني