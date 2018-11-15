يمكن الآن علاج حالة جديدة باستخدام الماريغوانا الطبية في ولاية كونيتيكت الأميركية.

وذكرت صحيفة "بوسطن غلوب" أن لجنة مراجعة اللوائح التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اتفقت على أن الألم العصبي المزمن المرتبط بالاضطرابات التنكسية في العمود الفقري مؤهل للعلاج بالماريغوانا الطبية، ومع هذا التغيير، يُصبح هناك الآن، 31 حالة، تمت الموافقة عليها للبالغين، وثمانية حالات للمرضى تحت 18 سنة، يمكن معالجتها بالماريغوانا الطبية.

كما وافقت اللجنة على تحديث لوائح الدولة لتتوافق مع موافقة إدارة الأغذية و العقاقير الفيدرالية، مؤخرًا على استخدام دواء يعتمد على الحشيش والذي يستخدم عن طريق الفم، والمعروف باسم Epidiolex، والذي يستخدم لعلاج بعض الاضطرابات النادرة، أو النوبات الحادة.

ويوجد حاليًا 29،543 مريضًا في برنامج الماريغوانا الطبي في ولاية كونيتيكت و1000 طبيب معتمد.