الأردن تسجل 3826 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 178161 إصابة وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2133 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 427 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2172 حالة وفاة.