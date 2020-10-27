استشاري بالصحة العالمية زيادة إصابات كورونا ترتبط بسلوك المجتمعات

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن زيادة إصابات فيروس كورونا ترتبط بسلوك المجتمعات، مشيرًا إلى أن عدم الاهتمام والاستهتار يتبعهما زيادة في الحالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء أمس الاثنين، أن زيادة الإصابات تضطر الدول إلى فرض إجراءات شديدة، مشددًا على أهمية الالتزام المجتمعي بالوقاية والإجراءات الاحترازية.