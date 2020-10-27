إحصائية جديدة إصابة 800 ألف طفل أميركي بكورونا

كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، عن إصابة ما يقرب من 800 ألف طفل في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى استمرار ارتفاع الإصابات.

وقالت إنه يوجد حاليًا حوالي 8.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويشكل الأطفال الآن 11% من هذا العدد - حوالي 1053 حالة لكل 100000 طفل.

كما أشارت إلى تسجيل خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 22 أكتوبر، 4555 حالة جديدة للشباب، بزيادة 14%.

وشكل الأطفال ما بين 0٪ إلى 0.23٪ من الوفيات المبلغ عنها الناجمة عن كورونا. كما أفادت 16 ولاية أنه لم يسقط أي أطفال نتيجة للفيروس.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تكافح فيروس كورونا المستجد الذي تحتل المرتبة الاولى من حيث الإصابات والوفيات حول العالم.