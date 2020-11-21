لبنان تسجل 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع عدد الإصابات إلى 115242 إصابة وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 66135، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 894 حالة وفاة بعد تسجيل 10 حالات وفاة.