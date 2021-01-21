إسبانيا تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا
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إسبانيا تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

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العرب اليوم - إسبانيا تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

مرضي فيروس كورونا - صورة أرشيفية
مدريد - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 44357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يعتبر حصيلة قياسية منذ بدء الوباء.

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إسبانيا تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا إسبانيا تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا



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