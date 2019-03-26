تطوير حبوب منع حمل تجريبية للرجال ونتائجها آمنة فى التجارب الأولية
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تطوير حبوب منع حمل تجريبية للرجال ونتائجها آمنة فى التجارب الأولية

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العرب اليوم - تطوير حبوب منع حمل تجريبية للرجال ونتائجها آمنة فى التجارب الأولية

حبوب منع حمل ذكورية
القاهرة - العرب اليوم

كشف باحثون أمريكيون أنه تم تطوير حبوب منع حمل ذكورية تجريبية، وأن تلك الحبوب تبدو آمنة مع تقليل مستويات الهرمونات التى تؤدى إلى إنتاج الحيوانات المنوية.

وأكد الدكتور تومر سينج أستاذ أمراض الغدد الصماء والتناسلية والعقم فى مستشفى لينوكس بمدينة نيويورك "أن الدراسة تبشر بحبوب حمل ذكورية واعدة فى المستقبل"، مشددا على أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات، بما فى ذلك التجارب العشوائية المرتقبة، من أجل تأكيد هذه النتائج الأولية.

شمل البحث الجديد الذى أجرى فى هذا الصدد نحو 40 رجلا يتمتعون بالصحة والذين تلقوا دواء وهميا أو حبوب منع حمل تجريبية، والتى تسمى الآن ( 11-beta-MNTDC)، وأوضح الباحثون أن حبوب منع الحمل هى شكل معدل من هرمون "التستوستيرون"، الذى يقدم الإجراءات المشتركة لكل من هرمون الذكورة وهرمون البروجسترون الأنثوى، وقد تناول بعض المشاركين من الرجال دواء وهميا أو عقار مرة واحدة لمدة 28 يوما.

ولوحظ أنه بين الرجال الذين تناولوا حبوب منع الحمل، انخفضت مستويات هرمون التستوستيرون المنتشر عند مستوى منخفض فى نقص هرمون الذكورة، ومع ذلك لم يتعرض هؤلاء الرجال  لأى آثار جانبية، مثل الخسارة الكبيرة فى الرغبة الجنسية، كما يمكن أن يحدث فى حالة نموذجية لنقص الإندروجين، وشدد الباحثون على أن الآثار الجانبية كانت قليلة وخفيفة، وشملت التعب وحب الشباب، أو الصداع.

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تطوير حبوب منع حمل تجريبية للرجال ونتائجها آمنة فى التجارب الأولية تطوير حبوب منع حمل تجريبية للرجال ونتائجها آمنة فى التجارب الأولية



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تطوير حبوب منع حمل تجريبية للرجال ونتائجها آمنة فى التجارب الأولية تطوير حبوب منع حمل تجريبية للرجال ونتائجها آمنة فى التجارب الأولية



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