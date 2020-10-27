الصحة العالمية تحذر من الاستسلام لجائحة كورونا

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، من الاستسلام لجائحة كورونا، مشيراً إلى خطورة العناء الناجم عن الجائحة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم