الأردن يُسجل صفر وفيات بكورونا في 48 ساعة لأول مرة منذ سنة ونصف

أعلنت مصادر صحية أردنية أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بكورونا في البلاد في غضون يومين، وذلك منذ سنة ونصف تقريبا وأكدت المصادر أن "مجموع الحالات التي يتم علاجها حاليا من الفيروس 85 حالة، فيما تراجع، بحسب المصادر ذاتها، عدد الإصابات اليومية بمعدل يتراوح بين 140 إلى 150 في الأيام الماضية، في الوقت الذي بلغت فيه حالات الدخول 9 حالات يومية" وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم أمس، أن عدد الوفيات الأسبوعي، تراجع نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 43%.