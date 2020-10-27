خطوات لمنع تسوس الأسنان احرص عليها

يشعر الكثيرون بهاجس تسوس الأسنان ويتخوفون كثيرا على أطفالهم فهل هناك طريقة لمنع تسوس الأسنان؟.

كشف موقع "هيلثي" عن أفضل الخطوات لمنع تسوس الأسنان التى تتمثل فيما يلي.

هناك خطوات يمكنك اتخاذها لمنع تسوس الأسنان:

تأكد من حصولك على كمية كافية من الفلورايد.

تنظيف الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

شرب ماء الصنبور بالفلورايد. معظم المياه المعبأة لا تحتوي على الفلورايد.

استخدام غسول الفم بالفلورايد:

مارس صحة فمك بشكل جيد عن طريق تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وتنظيف أسنانك بالخيط بانتظام.

حدد خيارات غذائية ذكية عن طريق الحد من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والنشويات. تناول وجبات مغذية ومتوازنة وقلل من تناول الوجبات الخفيفة.

لا تستخدم منتجات التبغ ، بما في ذلك التبغ الذي لا يدخن . إذا كنت تستخدم التبغ حاليًا ، ففكر في الإقلاع عنه.

قم بزيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات الدورية والتنظيفات المهنية.

تأكد من حصول أطفالك على مواد مانعة للتسرب على أسنانهم. مواد منع التسرب للأسنان هي طلاءات بلاستيكية رقيقة تحمي أسطح المضغ للأسنان الخلفية. يجب أن يحصل الأطفال على مواد مانعة للتسرب على أسنانهم الخلفية بمجرد دخولها ، قبل أن يهاجم التسوس الأسنان.