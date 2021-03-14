إيطاليا تسجل 21315 اصابة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا 21315 إصابةً و 264 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى أنه بعد الإعلان عن هذه النتائج المتعلقة بالجائحة فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 3223142 إصابةً، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 102145 حالةً مقابل زيادة اجمالي الذين تماثلوا للشفاء إلى 2589731 متعافياً.