أعشاب الغار تعالج قرحة المعدة

أكدت دراسة حديثة أن أعشاب الغار يمكنها علاج القرحة، عن طريق وضع عشر ورقات منها، مع عشرين حبة من البلوط، ثم غلى الخليط على النار، ويتم تناوله كل يوم قبل الأكل.

وأضافت الدراسة أنه من الممكن أن يستخدم الغار كمسكن لآلام الركبة، وكذلك لعلاج ماء الركبة، عن طريق غلى أعشاب الغار مع قشر الثوم والبصل، ثم يتم وضعه كلبخة على الركبة.