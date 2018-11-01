رجل يُعاني حالةً نادرةً ويتحوَّل إلى حجر تدريجيًّا في جنوب أفريقيا

يتعرّض معظم الناس لصعوبات أكبر في الحركة مع تقدمهم في السن لكن المشكلة أسوأ بكثير بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من حالة نادرة تحوّل عضلاتهم ببطء إلى عظام.

ويعاني ثوزي ماككي، عمره 50 عاما، من تجلط ليفي عظمي يُعرف باسم "FOP"، يسبّب نمو شظايا العظام في العضلات بجميع أنحاء الجسم.

وبدأت علامات الحالة الوراثية التي تؤثر على نحو واحد من مليون شخص، بالظهور لأول مرة عندما كان عمر ماككي بضعة أشهر فقط، ومنذ ذلك الحين، فقد القدرة على المشي دون مساعدة، حيث يمكنه تحريك يديه فقط في الجزء العلوي من جسده.

وقال ماككي من Guguletu، وهي بلدة تقع بالقرب من كيب تاون في جنوب أفريقيا: "أتحدث إلى الناس عن (FOP) وهم لا يخافون عندما يرونني"، وتم تشخيص حالة ماككي رسميا بالإصابة بـ"FOP" عندما كان في السابعة من عمره، حيث تمكن من المشي لوحده حتى عام 2008، عندما اضطر إلى الحصول على عصا المشي، لكن في غضون 3 أعوام، لم تكن عصا المشي كافية لمساعدته، وهو الآن يستخدم كرسيا متحركا كهربائيا، تبرعت به مؤسسة خيرية تسمى جمعية "Blaahs".

يذكر أن "FOP" حالة وراثية تبدأ عادة في مرحلة الطفولة المبكرة، عندما تتشكل كتل صغيرة من العظم داخل الأنسجة الرخوة، وعادة ما تكون العضلات، ومع مرور الوقت، تنمو المزيد من الكتل التي يمكن أن تسببها الإصابات، حيث يتم استبدال العضلات تدريجيا بالعظام، وهو ما يجعل من المستحيل تحريكها في نهاية المطاف.