إصابات كورونا في فرنسا تقترب من 2 مليون

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بسبب كوفيد-19 اقتربت من 2 مليون منذ ظهور الوباء.وسجلت الوزارة 32095 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بزيادة كبيرة مقارنة بيوم الجمعة حيث سجلت 23794 إصابة.