بعوضة النمر تدخل 4 آلاف جزائري إلى المستشفيات

أدى انتشار بعوضة النمر في عدد من المدن الشمالية بالجزائر إلى انتشار حالة من القلق والاستنفار لدى المواطنين والمصالح الصحية التي تحركت على وجه السرعة لتقييم انتشار الظاهرة وتشخيصها.