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إيطاليا تسجل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إيطاليا تسجل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وفيات فيروس كورونا
روما ـ العرب اليوم

أعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، تسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 30 حالة في الإحصائية اليومية المنشورة أمس الأربعاء. وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 34 حالة، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34678 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير. ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي لحصيلة الوفيات اليومية، بعد أن شهد تراجعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 24 يونيو إلى 30.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 296 حالة، مقارنة مع 190 في إحصائية 24 يونيو، ليصل العدد الإجمالي إلى 239706. وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 18303 حالات، وانخفضت حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة إلى 103 أشخاص. كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 614 حالة، حيث ارتفع المؤشر من إلى 186725 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.

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إيطاليا تسجل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا إيطاليا تسجل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا



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