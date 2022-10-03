ألمانيا تسجل 17 حالة جديدة بجدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم ، تسجيل إصابة 17 حالة بفيروس جدري القرود، في مقاطعة كيرن، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

17 حالة جديدة بجدري القرود

وأكدت إدارة خدمات الصحة العامة في كيرن، أن هناك 17 حالة مؤكدة أو محتملة لمرض جدري القرود، في مقاطعة كيرن.

حالة اشتباه للإصابة بفيروس جدري القرود

وقالت الخدمة الصحية، إن الحالات المؤكدة أثبتت إصابتها بفيروس جدري القرود، بالإضافة إلى حالة محتملة ثبتت إصابتها بفيروس الأورثوبوكس، دون اشتباه في التعرض للفيروس.

وفي وقت سابق، أكدت السلطات الصحية الألمانية، أنها تسعى لتوزيع لقاحات جدري القرود في البلاد، بعد الارتفاع الكبير في معدل الإصابات.

وقال كارل لوترباخ، وزير الصحة، إنه يجب منع انتشار المرض بكل الوسائل المتاحة، مضيفا: يشمل ذلك تتبع المخالطين الجيد من قبل المكاتب الصحية، والتعليم الشامل، وتطعيم الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص.

فيما قال سفين ليمان، مفوض الحكومة المشرف على القضايا في مجتمع المثليين، إن الرغبة في التطعيم، خاصة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، عالية.

وأضاف ليمان: لكن الطلب أعلى بكثير من العرض، خاصة في المناطق الساخنة، ذات أعداد إصابات مرتفعة، متابعًا أنه في بعض المدن، يواجه أولئك الذين يبحثون عن اللقاحات صعوبة في الحصول على مواعيد.